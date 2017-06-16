Португальская компания готова помочь Росатому в проекте ветропарка в Адыгее

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Португальская компания MEGAJOULE может оказать услуги по оптимизации расположения ветроэлектрических установок, которые планируется построить в Адыгее с участием госкорпорации "Росатом", следует из материалов на сайте закупок атомной госкорпорации.

Проекты по ветроэнергетике Росатом рассматривает как одну из перспективных своих неядерных "точек роста". В 2016 году госкорпорация выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 610 МВт. Ранее в июне нынешнего года Росатом по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получил право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.

Первой намечено построить такую ВЭС в Адыгее, на территории Шовгеновского и Гиагинского муниципальных районов республики. Эта станция будет состоять из 60 ветроэлектрических установок (ВЭУ) суммарной мощностью до 150 МВт.

Ранее в мае "Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания" ("ВетроОГК", входит в Росатом) организовала конкурс на право заключения договора на оказание услуг по оптимизации (микросайтингу) расположения ВЭУ для этой станции.

Согласно техническому заданию, в числе прочего предстоит разработать схему оптимального расположения ветроэлектрических установок и рассчитать выработку ими энергии. Итоговый отчет должен быть по плану готов до февраля 2018 года.

Как следует из закупочной документации, заявки на конкурс подали пять компаний, две российские (ООО "Активити", Москва и ООО "ВТР Инжиниринг, Санкт-Петербург) и три зарубежные — MEGAJOULE II, consultoria em energias renovaveis, SA, а также Lahmeyer International (Германия) и PLY Energy B.V. (Нидерланды). В результате только заявка португальской компании была признана соответствующей условиям конкурса. Поэтому "ВетроОГК" вправе принять решение о заключении договора с MEGAJOULE, отмечается в документации.

MEGAJOULE – международная компания, оказывающая консалтинговые услуги в области энергетики, лидер в сфере оценки проектов по ветроэнергетике в Португалии.