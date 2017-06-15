В Японии создали робота-рыбу для осмотра реактора АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 14 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Робот-рыба создана в Японии для обследования ядерного реактора АЭС "Фукусима-1", поврежденного во время землетрясения и цунами 2011 года, сообщило агентство Киодо.

По его данным, плавающее устройство представили в четверг в городе Йокосука (префектура Канагава) корпорация "Тосиба" (Toshiba) и Международный институт проблем демонтажа ядерных реакторов (IRID).

Цилиндрический робот размером 13 на 30 сантиметров назван "Мини-мамбо" (мини-"луна-рыба"). Управляемый по кабелю, он должен проникнуть через защитную оболочку в реактор номер три, в котором скопилась вода для охлаждения, глубиной до шести метров и сфотографировать повреждения. На основе этих данных будут просчитаны работы по удалению радиоактивного мусора из реактора на АЭС в Фукусиме.

Ранее его управляющая компания TEPCO пыталась подобраться к реактору с помощью самоходного червеобразного робота, а также робота-"скорпиона", но, как и остальные попытки, эти усилия также оказались безуспешными из-за мощной радиации и большого количества мусора от повреждений.

Как сообщалось ранее, предварительные замеры показали, что доза ионизирующего излучения расплавленного топлива внутри защитной оболочки второго реактора достигает 650 зивертов (Дж/кг) в час. Для сравнения, естественный радиационный фон составляет около 2,4 миллизиверта в год.

В марте 2011 года на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Вслед за подземными толчками на берег пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода.