БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости, Александр Шишло. На корпусе третьего реактора АЭС "Дул" во Фландрии нашли двести пятьдесят "вызывающих обеспокоенность" трещин, сообщила электронная версия газеты Derniere heure.
"Неприемлемо, что в 2017 году мы не располагаем достаточно надежными средствами, чтобы установить, эволюционируют эти трещины или нет", — приводит издание слова депутата от партии экологистов Жан-Марка Нолле.
АЭС "Дул" — одна из старейших в Европе, она была запущена в 1974 году. В 2012 году ультразвуковая проверка реакторов выявила тысячи трещин на корпусе одного из энергоблоков, тем не менее после экспертизы его перезапустили.
Две бельгийских АЭС — "Дул" с четырьмя реакторами и "Тианж" с тремя — способны вырабатывать около шести тысяч МВт электроэнергии, что обеспечивает 55% потребностей страны.