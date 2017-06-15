БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости, Александр Шишло. На корпусе третьего реактора АЭС "Дул" во Фландрии нашли двести пятьдесят "вызывающих обеспокоенность" трещин, сообщила электронная версия газеты Derniere heure.

"Неприемлемо, что в 2017 году мы не располагаем достаточно надежными средствами, чтобы установить, эволюционируют эти трещины или нет", — приводит издание слова депутата от партии экологистов Жан-Марка Нолле.

АЭС "Дул" — одна из старейших в Европе, она была запущена в 1974 году. В 2012 году ультразвуковая проверка реакторов выявила тысячи трещин на корпусе одного из энергоблоков, тем не менее после экспертизы его перезапустили.

После аварии на японской АЭС "Фукусима" власти Бельгии решили закрыть все атомные станции страны до 2025 года. При этом правительство и компания-оператор бельгийских АЭС Electrabel заключили соглашение о продлении до 2025 года использования двух энергоблоков атомной станции "Дул". Также в этот период не будут сворачивать эксплуатацию реактора на АЭС "Тианж" в Валлонии. Природоохранные организации резко раскритиковали эти решения, однако Electrabel заверяли, что реакторные установки надежны. Федеральные власти со своей стороны исходили из того, что вывод энергоблоков может привести к дефициту электроэнергии.

Две бельгийских АЭС — "Дул" с четырьмя реакторами и "Тианж" с тремя — способны вырабатывать около шести тысяч МВт электроэнергии, что обеспечивает 55% потребностей страны.