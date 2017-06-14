"Росатом" надеется на активное участие венгерских фирм в проекте "Пакш-2"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на активное участие венгерских фирм в проекте достройки с участием России венгерской АЭС "Пакш" (проекте "Пакш-2"), отметил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в среду в Будапеште.

"В рамках встречи стороны затронули вопросы российско-венгерского двустороннего сотрудничества в атомной сфере и реализации проекта по сооружению двух новых блоков АЭС "Пакш", — говорится в сообщении департамента коммуникаций Росатома.

"Стороны с удовлетворением отметили ход реализации проекта, который после завершения расследования Европейской Комиссии в марте 2017 года перешел в активную стадию", — отмечается в сообщении.

Также собеседники обсудили дальнейшие шаги в рамках сооружения АЭС "Пакш-2", в том числе, в части взаимодействия по обеспечению закрепленного в межправительственном соглашении уровня локализации в размере до 40%.

"Венгерские компании имеют значительный опыт и компетенции. Мы рассчитываем на активное участие венгерских фирм в проектировании, строительстве, поставках оборудования и материалов для будущей станции", — подчеркнул Лихачев, слова которого цитируются в сообщении.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков АЭС с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Россия даст Венгрии на проект кредит до 10 миллиардов евро.

В марте текущего года строительство новых блоков АЭС "Пакш" было официально одобрено Еврокомиссией, а в апреле проект "Пакш-2" получил от Венгерского агентства по атомной энергии окончательную экологическую лицензию и лицензию на площадку АЭС. Получение этих документов свидетельствовало о соответствии проекта требованиям Венгрии и Евросоюза.

Единственная венгерская АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 километрах от города Пакша. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. АЭС производит более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Венгрии.