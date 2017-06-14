На форуме "Атомэкспо" в Москве обсудят экологическую безопасность АЭС

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Современные мировые тенденции в области обеспечения экологической безопасности атомной энергетики обсудят в Москве на форуме "Атомэкспо-2017" 19-21 июня, сообщает оператор форума, компания "Атомэкспо".

Форум "Атомэкспо", ежегодно проводимый госкорпорацией "Росатом" — крупнейшая международная выставочная и деловая площадка, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды ее дальнейшего развития.

Форум "Атомэкспо-2017" пройдет 19-21 июня в Москве в Гостином дворе. В этом году главная тема форума — "Атомные технологии — безопасность, экология, стабильность". Генеральный информационный партнер "Атомэкспо-2017" — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

В рамках форума состоится круглый стол "Экологическая безопасность атомной отрасли: стратегия, регулирование, технологии". Его темами станут возможности атомной отрасли для достижения целей повестки дня ООН в области устойчивого развития, мировые тенденции в области технологического обеспечения экологической безопасности ядерных технологий, в том числе современных АЭС, а также экологические аспекты решения проблем "ядерного наследия".

Ожидается, что в ходе обсуждений на круглом столе подробно представят повестку Росатома в области устойчивого развития и обеспечения экологической безопасности. Один из докладов будет посвящен экологическим аспектам развития ядерной энергетики с использованием реакторов на быстрых нейтронах.

В 2016 году мероприятия форума "Атомэкспо" посетили более 5 тысяч человек из 55 стран — это рекордное число в истории форума. Участниками деловой программы стали представители 650 компаний и организаций. Экономический потенциал соглашений и меморандумов, подписанных в рамках "Атомэкспо-2016", оценивается в 10 миллиардов долларов.