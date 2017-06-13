Росатом спрогнозировал, как российские АЭС снизят парниковые выбросы в мире

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Эксплуатация атомных электростанций, построенных в разных странах мира по российским технологиям, к 2030 году обеспечит снижение выбросов углекислого газа ежегодно на примерно 2,4 миллиарда тонн, такой прогноз содержится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в Росатом, контролирует все гражданские активы российской атомной отрасли) за 2016 год.

Атомная энергетика рассматривается в качестве одной из составляющих "зеленой" энергетики. Считается, что за год одна АЭС мощностью 1000 МВт предотвращает выбросы 9 миллионов тонн углекислого газа, что эквивалентно годовым выбросам 2 миллионов автомобилей.

Согласно прогнозу, новые АЭС, построенные в РФ к 2030 году, будут сокращать выбросы на 450 миллионов тонн ежегодно (это будет сопоставимо с объемом выбросов российского автопарка за 4 года). Ожидается, что в целом все АЭС в РФ к 2030 году позволят уменьшить выбросы на 711 миллионов тонн СО2 ежегодно (что эквивалентно выбросам отечественного автопарка за 6,3 года).

Наконец, все в мире АЭС, построенные по российским проектам, в том числе в РФ, к 2030 году помогут сократить примерно 2,4 миллиарда тонн углекислого газа (это 80% годовых выбросов всего мирового автопарка), отмечается в отчете.

Сейчас в портфель Росатома входят проекты по сооружению за рубежом 34 блоков АЭС (реализация проектов ведется в 12 странах).

В 2016 году Росатом обсуждал возможность участия в строительстве 23 атомных энергоблоков (10 — в Индии, 8 — в ЮАР, по два — в Казахстане и Китае, одного — в Аргентине).

Кроме того, Росатом видит и 17 потенциальных проектов, по которым не исключено начало обсуждения их возможной реализации. В их числе — по 4 атомных блока в Великобритании и Бразилии, по 2 блока в Саудовской Аравии, Малайзии, Индонезии и Чехии и один блок АЭС в Словакии.