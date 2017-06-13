Росатом обеспечил России импортозамещение по стратегическому металлу гафнию

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ создала первое в России высокотехнологичное производство гафния, обеспечив тем самым полную независимость отечественной экономики от импорта этого стратегически важного металла, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в Росатом, контролирует все гражданские активы российской атомной отрасли) за 2016 год.

Уникальный комплекс физико-химических свойств гафния обеспечивает широкое использование изделий на его основе в различных отраслях промышленности. Основной областью применения металлического гафния в РФ являются атомная энергетика, военно-промышленный комплекс, металлургическая промышленность (легирующие добавки), микроэлектроника (изготовление полупроводников нового поколения).

"В отчетном году топливный дивизион добился значительных успехов по производству и реализации высокотехнологичной металлопродукции. Создано первое в России высокотехнологичное производство гафния… Таким образом, решена задача по полному импортозамещению гафния для российской экономики", — говорится в отчете.

Это производство организовано на мощностях предприятия ТВЭЛ "Чепецкий механический завод" (ЧМЗ, Глазов, Удмуртская Республика).

В результате проведенных исследовательских и опытно-конструкторских работ на ЧМЗ была разработана схема получения гафния из гидрометаллургических отходов, накопившихся на предприятии. Были определены технологические режимы получения соединений гафния, металлического гафния и изделий на его основе, разработано и внедрено оборудование, обеспечивающее получение изделий на основе этого металла.