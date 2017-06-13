Росатом поможет ОАЭ обезвредить опасные промышленные отходы

В цехе хранения и погрузки контейнеров для перевозки отработанного ядерного топлива. Архивное фото

В цехе хранения и погрузки контейнеров для перевозки отработанного ядерного топлива. Архивное фото

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" группа компаний ASE поможет ОАЭ обезвреживать опасные промышленные отходы, следует из годового отчета АО "Атомэнергопром" (входит в Росатом, контролирует все гражданские активы российской атомной отрасли) за 2016 год.

"В 2016 году (группой ASE) заключен контракт по поставке оборудования на завод по переработке опасных промышленных отходов в ОАЭ", — говорится в отчете.

Группа ASE реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, центров ядерных исследований и исследовательских реакторов, объектов по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, объектов теплоэнергетики.