Росатом поможет ОАЭ обезвредить опасные промышленные отходы

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" группа компаний ASE поможет ОАЭ обезвреживать опасные промышленные отходы, следует из годового отчета АО "Атомэнергопром" (входит в Росатом, контролирует все гражданские активы российской атомной отрасли) за 2016 год.
Группа ASE реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, центров ядерных исследований и исследовательских реакторов, объектов по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, объектов теплоэнергетики.