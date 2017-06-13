Росатом считает французскую Areva конкурентом в области строительства АЭС

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Французский атомный гигант Areva до 2030 года будет составлять конкуренцию госкорпорации "Росатом" на мировых рынках строительства и эксплуатации АЭС, возрастет конкуренция со стороны компаний из Китая и Южной Кореи, такой прогноз содержится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в Росатом, контролирует все гражданские активы российской атомной отрасли) за 2016 год.

"В период до 2030 года конкурентом компании на зарубежных рынках сооружения и эксплуатации АЭС останется Areva при возрастающей конкуренции со стороны китайских и корейских компаний", — говорится в отчете.

Росатом с проектами 34 атомных энергоблоков с огромным отрывом лидирует на мировом рынке заказов на строительство АЭС. Как указывается в отчете "Атомэнергопрома", на втором месте по итогам 2016 года японско-американская Westinghouse Electric с проектами 7 энергоблоков, на третьем месте Areva (5 энергоблоков). Далее идут южнокорейская KEPCO (4 блока) и китайская CNNC (2 блока).

Вместе с тем, Westinghouse Electric не упомянута в отчете в числе основных конкурентов Росатома на рынке строительства АЭС. В конце марта нынешнего года компания подала в суд заявление о банкротстве. По мнению экспертов, тяжелый кризис Westinghouse Electric ставит под сомнение возможности компании по реализации в среднесрочный период своих проектов сооружения АЭС.

Группа Arevа несколько лет назад тоже переживала глубокий кризис, но в 2016 году компания приступила к своей реструктуризации. В частности, реакторный дивизион Areva, компания Areva NP, передается под контроль компании Electricite de France.