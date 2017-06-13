Росатом в 2016 году обеспечил на 85% потребности Украины в топливе для АЭС

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Топливный дивизион госкорпорации "Росатом" в 2016 году полностью выполнил обязательства по поставкам ядерного топлива российским и зарубежным заказчикам, в том числе, обеспечив на 85% потребности в топливе украинских АЭС, следует из годового отчета АО "Атомэнергопром" (входит в Росатом, контролирует все гражданские активы российской атомной отрасли) за 2016 год.
Отмечается, что в отчетном году ядерное топливо российского производства полностью обеспечило реакторные потребности России, а также Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Армении. Кроме того, частично обеспечены реакторные потребности Украины (85%), Финляндии (36%), Индии (31%) и Китая (3%). Эти страны пользуются услугами и других поставщиков ядерного топлива.
"В 2016 году дивизион выполнил все обязательства по поставкам ядерного топлива по отношению к российским и зарубежным заказчикам", — подчеркивается в отчете.
Управляющая компания топливного дивизиона Росатома – АО "ТВЭЛ". Каждый шестой ядерный реактор в мире работает на топливе, произведенном предприятиями ТВЭЛ.
Как отмечается в отчете "Атомэнергопрома", также в 2016 году были подписаны контракты с французской Areva NP на поставку дополнительного объема компонентов ядерного топлива для британской АЭС "Сайзвелл Б". Заключен контракт и осуществлена поставка топлива для чешского исследовательского реактора.
Подписан контракт с Китайским институтом атомной энергии на производство и поставку топлива для экспериментального реактора на быстрых нейтронах CEFR. Заключен ряд контрактов на поставку урановых компонентов ядерного топлива для исследовательских реакторов в Аргентине.