Росатом в 2016 году обеспечил на 85% потребности Украины в топливе для АЭС

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Топливный дивизион госкорпорации "Росатом" в 2016 году полностью выполнил обязательства по поставкам ядерного топлива российским и зарубежным заказчикам, в том числе, обеспечив на 85% потребности в топливе украинских АЭС, следует из годового отчета АО "Атомэнергопром" (входит в Росатом, контролирует все гражданские активы российской атомной отрасли) за 2016 год.

Отмечается, что в отчетном году ядерное топливо российского производства полностью обеспечило реакторные потребности России, а также Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Армении. Кроме того, частично обеспечены реакторные потребности Украины (85%), Финляндии (36%), Индии (31%) и Китая (3%). Эти страны пользуются услугами и других поставщиков ядерного топлива.

"В 2016 году дивизион выполнил все обязательства по поставкам ядерного топлива по отношению к российским и зарубежным заказчикам", — подчеркивается в отчете.

Управляющая компания топливного дивизиона Росатома – АО "ТВЭЛ". Каждый шестой ядерный реактор в мире работает на топливе, произведенном предприятиями ТВЭЛ.

По мнению специалистов, 2016 год для российской атомной отрасли ознаменовался прорывом Росатома на рынке ядерного топлива для энергетических реакторов зарубежного дизайна типа PWR (это более половины действующих реакторов в мире). ТВЭЛ подписал первый контракт с одним из американских операторов АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию российского топлива "ТВС-Квадрат", а также контракт с компанией Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеция) на коммерческую поставку "ТВС-Квадрат" для шведской АЭС "Рингхальс".

Как отмечается в отчете "Атомэнергопрома", также в 2016 году были подписаны контракты с французской Areva NP на поставку дополнительного объема компонентов ядерного топлива для британской АЭС "Сайзвелл Б". Заключен контракт и осуществлена поставка топлива для чешского исследовательского реактора.

Подписан контракт с Китайским институтом атомной энергии на производство и поставку топлива для экспериментального реактора на быстрых нейтронах CEFR. Заключен ряд контрактов на поставку урановых компонентов ядерного топлива для исследовательских реакторов в Аргентине.