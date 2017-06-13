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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Росатом в 2016 году обеспечил на 85% потребности Украины в топливе для АЭС

12:0713.06.2017
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© Фото : Дьяков Владимир ЛеонидовичРовенская АЭС, Украина. Архивное фотоРовенская АЭС, Украина. Архивное фото
© Фото : Дьяков Владимир Леонидович

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Топливный дивизион госкорпорации "Росатом" в 2016 году полностью выполнил обязательства по поставкам ядерного топлива российским и зарубежным заказчикам, в том числе, обеспечив на 85% потребности в топливе украинских АЭС, следует из годового отчета АО "Атомэнергопром" (входит в Росатом, контролирует все гражданские активы российской атомной отрасли) за 2016 год.

Отмечается, что в отчетном году ядерное топливо российского производства полностью обеспечило реакторные потребности России, а также Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Армении. Кроме того, частично обеспечены реакторные потребности Украины (85%), Финляндии (36%), Индии (31%) и Китая (3%). Эти страны пользуются услугами и других поставщиков ядерного топлива.

"В 2016 году дивизион выполнил все обязательства по поставкам ядерного топлива по отношению к российским и зарубежным заказчикам", — подчеркивается в отчете.

Управляющая компания топливного дивизиона Росатома – АО "ТВЭЛ". Каждый шестой ядерный реактор в мире работает на топливе, произведенном предприятиями ТВЭЛ.

АЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Фалин
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По мнению специалистов, 2016 год для российской атомной отрасли ознаменовался прорывом Росатома на рынке ядерного топлива для энергетических реакторов зарубежного дизайна типа PWR (это более половины действующих реакторов в мире). ТВЭЛ подписал первый контракт с одним из американских операторов АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию российского топлива "ТВС-Квадрат", а также контракт с компанией Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеция) на коммерческую поставку "ТВС-Квадрат" для шведской АЭС "Рингхальс".

Как отмечается в отчете "Атомэнергопрома", также в 2016 году были подписаны контракты с французской Areva NP на поставку дополнительного объема компонентов ядерного топлива для британской АЭС "Сайзвелл Б". Заключен контракт и осуществлена поставка топлива для чешского исследовательского реактора.

Подписан контракт с Китайским институтом атомной энергии на производство и поставку топлива для экспериментального реактора на быстрых нейтронах CEFR. Заключен ряд контрактов на поставку урановых компонентов ядерного топлива для исследовательских реакторов в Аргентине.

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