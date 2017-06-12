Белоруссия передала в ЕК отчет по итогам миссии МАГАТЭ на БелАЭС

МИНСК, 12 июн — РИА Новости. Белоруссия передала в Еврокомиссию (ЕК) отчет по итогам SEED-миссии МАГАТЭ, сообщила заместитель директора департамента по ядерной энергетике министерства энергетики страны Лилия Дулинец.

"Отчет направлен в Секретариат Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). Напомню, что решением Совещания сторон Конвенции Эспо, которое проходило в 2014 году в Женеве, Белоруссии было предложено провести данную миссию. Отчет по SEED-миссии также направлен в генеральный директорат по энергетике Европейской комиссии", — цитирует в понедельник Дулинец агентство Белта.

Миссия МАГАТЭ по оценке проектирования площадки АЭС с учетом внешних событий (миссия SEED) работала в Белоруссии с 16 по 20 января 2017 года.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 км от Вильнюса (Литва), будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт.

Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Белоруссия настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

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