Лихачев призвал ускорить строительство АЭС ради "экологического будущего"

АСТАНА, 10 июн — РИА Новости. Для обеспечения экологической стабильности атомная энергетика мира должна обеспечить стремительный рост ввода новых мощностей, заявил в субботу журналистам гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Говоря о значительных снижениях выбросов углекислого газа, сократить которые удастся с использованием атомной энергетики, Лихачев отметил, что сейчас только 11% (390 гигаватт) электроэнергии вырабатывается с помощью атомной энергетики.

"На основании климатических соглашений (парижские соглашения — ред.) сделан расчет об увеличении генерации с 390 до 930 гигаватт к 2050 году. Это вызов нам, нашей отрасли, это значит, что ближайшие годы мы должны строить и вводить в действие до 20 гигаватт ежегодно. Сегодняшние темпы строительства атомных станций несопоставимы с этой цифрой", — сказал он на панельной дискуссии в рамках ЭКСПО-2017 в Астане.

Лихачев отметил, что всего в мире две трети электроэнергии вырабатывается с применением углеводородного сырья, в результате чего в атмосферу выбрасывается до 13,5 миллиарда углекислого газа ежегодно. Постепенная замена источников энергии, использующих углеводороды, на атомные станции должна значительно снизить эту цифру.