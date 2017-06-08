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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Постпреды при МАГАТЭ в июле посетят Балтийский завод и Ленинградскую АЭС

19:4408.06.2017
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© AFP 2017 / Joe KlamarШтаб-квартира МАГАТЭ в Вене. Архивное фотоШтаб-квартира МАГАТЭ в Вене. Архивное фото
© AFP 2017 / Joe Klamar

ВЕНА, 8 июн — РИА Новости. Пятая делегация постоянных представителей зарубежных стран при международных организациях в Вене с рекордным количеством участников в июле посетит с ежегодным визитом атомные объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщил РИА Новости в четверг постпред РФ при МАГАТЭ Владимир Воронков.

Визит главы МАГАТЭ Юкио Амано на ЛАЭС
© РИА Новости / Кирилл Чулков
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"На сегодняшний день порядка 40 послов, если быть точным, 38 в списке. Это все — постпреды при МАГАТЭ. То есть это фактически треть постпредов, аккредитованных при организации", — сказал он.

Он не исключил, что до отъезда к желающим изучить российскую атомную промышленность на конкретных примерах добавится еще несколько человек. Среди подтвердивших свое участие есть те, кто ездит практически каждый год, как постпред Японии, но будет и множество новых участников.

"Если обобщать предварительно, то в этот раз наряду с большим числом представителей Азии и Африки поедет много постпредов из Латинской Америки. В этом году это наиболее характерная черта состава делегации", — сказал собеседник агентства, пояснив, что это объясняется ростом интереса латиноамериканских стран к ядерной энергетике, в том числе к российским технологиям.

Также среди новых гостей ожидаются представители Сербии, Венгрии и Азербайджана.

АТОМНЫЕ ЛЕДОКОЛЫ И АЭС

По словам российского дипломата, поездка состоится в середине июля, 13-14 числа. За это время визитеры посетят Санкт-Петербург и его окрестности, также запланировано посещение Балтийского завода, где строятся российские атомные ледоколы.

"Кроме того, будет посещение действующего блока Ленинградской АЭС, модернизированного реактора РБМК, а также визит на стройку уже новой АЭС на той же площадке, которая будет работать на водо-водяных референтных (эталонных — ред.) реакторах ВВЭР-1200", — добавил Воронков.

Послы в рамках поездки проведут круглый стол по перспективам развития ядерной энергетики, а также встретятся с руководством госкорпорации "Росатом" и ее электроэнергетического дивизиона АО "Концерн Росэнергоатом", добавил собеседник агентства.

С 2013 года это будет пятый визит по линии постоянного представительства России при МАГАТЭ. На российские объекты атомной энергетики делегации постпредов иностранных государств при международных организациях в Вене приезжают ежегодно по приглашению РФ.

Вид на здание министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ежегодные визиты на объекты госкорпорации "Росатом" постоянных представителей иностранных государств при международных организациях в Вене стали традицией. Четвертая такая поездка в 2016 году ставила предыдущий рекорд по числу ее участников: в Россию приехали свыше 20 человек, в том числе представители Китая, Японии, Южной Кореи, Германии, Аргентины, Бельгии, Швейцарии, Израиля, Сингапура, Словакии, Пакистана, Катара.

Тогда цель поездки заключалась в демонстрации развиваемых в России технологий ядерного топливного цикла. Выбор пал на расположенные на Урале крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана "Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК, Новоуральск, входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ) и Белоярскую АЭС. На атомной станции дипломатам был показан новый, четвертый энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-800, который нужен для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла, необходимых для развития атомной энергетики.

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