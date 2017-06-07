Соглашение РФ и МАГАТЭ по транзиту низкообогащенного урана вступило в силу

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Соглашение между РФ и МАГАТЭ по транзиту через территорию РФ низкообогащенного урана (НОУ) для нужд атомной энергетики, обеспечивающее возможность поставок этого материала в международный банк НОУ в Казахстане и обратно в государства, имеющие право на такие поставки, вступило в силу, следует из текста соглашения, опубликованного в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Этот документ 18 июня 2015 года в рамках Петербургского международного экономического форума подписали бывший тогда генеральным директором госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко и гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано. Согласно тексту документа, он вступил в силу с 31 мая 2017 года.

Банк НОУ в Казахстане предусматривает хранение в газообразной форме низкообогащенного урана для производства топлива для АЭС. Любое государство, желающее развивать атомную энергетику, сможет обратиться в Казахстан с заявкой на топливо для своих АЭС.

Согласно тексту соглашения, под низкообогащенным ураном подразумевается находящийся в собственности МАГАТЭ гексафторид урана с обогащением по изотопу уран-235 не более 4,95%.

В соответствии с соглашением, МАГАТЭ обеспечивает безопасный ввоз на территорию РФ и вывоз с нее этого НОУ, а Россия обеспечивает безопасный транзит.