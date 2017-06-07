Местные власти дали согласие на демонтаж реактора "Мондзю" в Японии

ТОКИО, 7 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Губернатор японской префектуры Фукуи Иссэй Нисикава назвал неизбежным демонтаж остановленного ранее из-за проблем безопасности реактора "Мондзю" на быстрых нейтронах, передает в среду информационное агентство Киодо.

"Переход к мерам по демонтажу реактора неизбежен", — приводит агентство слова Нисикавы. Тем самым он подтвердил свое согласие с тем, что реактор будет выведен из строя и ликвидирован.

Губернатор в прошлом выступал против вывода реактора из эксплуатации, считая, что японское агентство атомной энергетики JAEA не способно сделать это безопасно. Однако теперь его мнение изменилось после переговоров с представителями центральных властей Японии.

Решение об отказе от реактора "Мондзю" было принято правительством Японии в декабре 2016 года. Как уже сообщалось, на реактор уже было потрачено 1,2 триллиона иен (12 миллиардов долларов), хотя он за 20 с лишним лет почти так и не работал. Только на поддержание безопасности "Мондзю" в его нынешнем остановленном состоянии уходит 20 миллиардов иен (200 миллионов долларов) ежегодно.

Процесс вывода из эксплуатации "Мондзю" потребует от правительства Японии 3,2 миллиарда долларов. Однако, как было подсчитано ранее, в случае запуска реактора он обошелся бы в шесть миллиардов долларов на период 10 лет.

Реактор "Мондзю" мощностью 280 мегаватт относится к реакторам, которые работают на смеси плутония и низкообогащенного урана-238, и могут получать больше плутония, чем они сами потребляют.

Такие реакторы на быстрых нейтронах играют важную роль в цепочке ядерного цикла, которого японское правительство пытается достичь.

Реактор был запущен в августе 1995 года, но уже в декабре произошел прорыв второго контура его системы охлаждения. "Мондзю" был вновь запущен в мае 2010 года после 14-летнего перерыва и вновь остановлен в августе того же года из-за того, что в реактор упала трехтонная деталь. Она была извлечена в конце июня 2011 года, и к осени реактор планировалось вывести на 40% мощности, но после аварии на АЭС "Фукусима-1" эти планы были пересмотрены.