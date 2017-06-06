Эксперты признали российский проект "АЭС будущего" экономически выгодным

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские эксперты в области атомной энергетики признали конкурентоспособность экономических показателей проекта перспективного российского коммерческого атомного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-1200 по сравнению с проектами энергоблоков с реакторами на тепловых нейтронах, составляющими основу современных АЭС, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС).

"Таковы предварительные результаты работы специальной группы для экспертизы материалов проекта энергоблока с новой реакторной установкой на быстрых нейтронах БН-1200", — сказал собеседник агентства.

Обоснование экономической эффективности проектов реакторов на быстрых нейтронах — одна из главных задач, которую надо решить для принятия решения о внедрении этих установок с целью коммерческого использования.

"Экспертная группа, созданная распоряжением госкорпорации "Росатом", подготовила предварительный отчет с результатами экспертизы, сводкой замечаний и рекомендациями по оптимизации документации и выводами о конкурентоспособности (проекта)", — добавил представитель ВНИИАЭС.

По его словам, в экспертную группу входили специалисты нескольких предприятий Росатома, Курчатовского института и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

После подготовки заключительного отчета экспертной группы документ будет рассмотрен на научно-технических советах Росатома, отметил представитель ВНИИАЭС.

История вопроса



Проведенная в 2015 году отраслевая экспертиза материалов проекта энергоблока БН-1200 показала высокое качество разработки, ее полноту и обоснованность проектных решений. В то же время экспертиза подчеркнула необходимость улучшения технико-экономических показателей, которые на том этапе уступали перспективным проектам АЭС — российскому проекту ВВЭР-ТОИ и проекту компании Westinghouse АР1000.

В 2016-2017 годах были выполнены проектно-конструкторские работы по оптимизации проекта БН-1200. Решением совещания по проекту БН-1200, проведенного под руководством генерального директора Росатома Алексея Лихачева, было поручено провести экспертизу материалов оптимизированного проекта БН-1200.

Перспективные реакторы



Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла. Тем самым за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу ядерной энергетики, а также появится возможность значительно сократить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

По мнению специалистов, блоки с "быстрыми" реакторами целесообразно эксплуатировать не сами по себе, а в двухкомпонентной системе — в сочетании с реакторами на тепловых нейтронах, составляющих основу современной мировой атомной энергетики.

В 2016 году в России началась промышленная эксплуатация четвертого энергоблока Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, натрием БН-800, на котором будет отрабатываться ряд технологий замыкания ядерного топливного цикла. БН-800 станет прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200. Решение о строительстве блока БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.