В МАГАТЭ отметили особую роль России в развитии атомной энергетики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Россия очень активно участвует в развитии атомной энергетики, которая необходима для повышения благосостояния общества, заявил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

Глава МАГАТЭ в субботу в рамках своего участия в Петербургском международном экономическом форуме посетил Ленинградскую атомную электростанцию. Амано ознакомился как с работой действующих четырех энергоблоков РБМК-1000, прошедших глубокую модернизацию, так и с подготовкой к пуску нового блока ВВЭР-1200, относящегося к атомным блокам поколения "3+" и соответствующего самым современным, так называемым постфукусимским стандартам безопасности.

"Я убедился в том, что новый блок исходно, по проекту снабжен дополнительными системами безопасности по сравнению с предыдущими проектами. Особенно сильное впечатление произвела многоуровневая защита: в случае отказа одной системы в действие вступает другая. Это очень правильно", — сказал Амано.

Генеральный директор МАГАТЭ отметил роль России в развитии современных технологий атомной энергетики. По словам Амано, атомная энергетика является наиболее экологичным способом производства электроэнергии с точки зрения минимального выброса в атмосферу парниковых газов.

"Для повышения благосостояния общества развитие атомной энергетики необходимо, и оно будет продолжаться. Россия является очень активным игроком в этом процессе. Я желаю России и всем российским атомщикам успехов в устойчивом развитии", — сказал Амано.

В поездке главу МАГАТЭ сопровождали его заместитель — руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков, заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" — директор блока международной деятельности Николай Спасский, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков, а также заместитель руководителя Ростехнадзора Алексей Ферапонтов.

Как сообщалось ранее, первый энергоблок строящейся Ленинградской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 поколения "3+" планируется пустить в конце 2017 года, а в 2018 году сдать в промышленную эксплуатацию. ЛАЭС-2 со временем заместит действующую Ленинградскую АЭС, первый блок которой намечено окончательно остановить в ноябре 2018 года.