Лихачев назвал сроки ввода в эксплуатацию двух блоков АЭС "Куданкулам"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Ввод в эксплуатацию пятого и шестого энергоблоков АЭС "Кунданкулам", которые планируется построить в Индии с участием РФ, намечен на 2024 и 2025 годы соответственно, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

В четверг на полях ПМЭФ РФ и Индия подписали генеральное рамочное соглашение о строительстве энергоблоков.

"Ввод пятого блока в эксплуатацию намечен на 2024 год, ввод шестого блока – на 2025 год", — сказал Лихачев.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.