Москва и Дели подписали соглашение о постройке III очереди АЭС "Куданкулам"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Россия и Индия в четверг в Санкт–Петербурге в ходе XVIII ежегодного российско-индийского саммита, прошедшего на полях Петербургского экономического форума, подписали генеральное рамочное соглашение по строительству с участием РФ третьей очереди (энергоблоки №5 и №6) индийской АЭС "Куданкулам".

Подписи под соглашением поставили президент группы компаний ASE (генподрядчика по строительству АЭС "Куданкулам") Валерий Лимаренко и председатель и управляющий директор Индийской корпорации по атомной энергии (NPCIL) Шри Сатиш Кумар Шарма.

Также был подписан межправительственный кредитный протокол, необходимый для реализации проекта.

"В настоящее время выполнены все формальности для того, чтобы проект сооружения по российским технологиям двух новых энергоблоков АЭС "Куданкулам" был окончательно запущен. Хочу с удовлетворением отметить, что реализация проекта таким образом переведена в практическую фазу. Мы высоко оцениваем совместную работу с индийскими коллегами по строительству АЭС "Куданкулам" в штате Тамил Наду", — отметил Лимаренко, слова которого цитируются в сообщении Росатома.

Как сообщил позже сайт Кремля, в рамках визита Моди подписан протокол к соглашению от 5 декабря 2008 года между правительствами двух стран о сотрудничестве в сооружении дополнительных энергоблоков атомной электростанции на площадке "Куданкулам", а также в сооружении атомных электростанций по российским проектам на новых площадках в Индии.