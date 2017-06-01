Самый мощный научный ядерный реактор планируют построить в РФ к 2022 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Строительство в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора МБИР на быстрых нейтронах, который необходим для решения задач развития атомной энергетики, планируется завершить к 2022 году, говорится в материалах госкорпорации "Росатом", представленных в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Реактор МБИР строится на базе Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область). Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на новом реакторе, по сравнению с ныне действующими установками, сократится в несколько раз.

Создание многоцелевого быстрого исследовательского реактора обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. На базе МБИР будет создан международный центр исследований.

"Строительство МБИР планируется завершить к 2022 году", — говорится в материалах.

Как отмечается, нынешний и следующий годы "станут ключевыми для формирования международного центра исследований на базе МБИР".

"До конца лета (этого года) будет подписано не менее семи меморандумов о взаимопонимании с потенциальными партнерами. Это компании и государственные организации из Южной Кореи, Франции, Китая, США, ЮАР, Чехии и стран вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия, Польша)", — говорится в материалах.

"На текущий момент подписано четыре соглашения (Чехия, Южная Корея, ЮАР, США), еще два на подписании у контрагентов (Франция, Китай) и одно согласовано и готовится к подписанию, ведутся консультации с частными и государственными компаниями и организациями Японии. Есть определенный оптимизм по возможному присоединению организаций из Казахстана", — отмечается в материалах.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.