Лихачев: проекты по мирному атому помогут сотрудничеству России с Западом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Совместные проекты по мирному атому помогут для налаживания сотрудничества между Россией и странами Запада, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мне кажется, бизнес соскучился по успешным межнациональным проектам — между российскими и европейскими компаниями, между российскими и японскими компаниями и целым рядом других стран, которые в силу определенных причин вынуждены сдерживать на сегодняшний день политические отношения (с Россией)", — сказал Лихачев в четверг на сессии "Роль атомных технологий в создании "зеленой" энергетики" в рамках Петербургского международного экономического форума

"И атомная отрасль, как никакая другая, может стать тем прорывным мостом в контактах бизнесов, в контактах экономических элит, в контактах наших народов", — добавил он.

Ранее неоднократно отмечалось, что ни один зарубежный проект Росатома напрямую не пострадал после введения западных санкций в отношении РФ. Более того, международное атомное сотрудничество РФ, по оценкам экспертов, успешно развивается. Например, Еврокомиссия дала "зеленый свет" проекту достройки венгерской АЭС "Пакш" с участием России, власти Финляндии одобрили проект строительства совместно с РФ АЭС "Ханхикиви-1", подписан российско-японский меморандум о сотрудничестве по мирному атому.

Компании Росатома за эти годы подписали многочисленные контракты и соглашения со своими зарубежными партнерами по разным направлениям, в том числе по продвижению российского ядерного топлива "ТВС-Квадрат" на рынки топлива для АЭС в США и Швеции, по поставкам обогащенного урана для нужд американской атомной энергетики.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.