Росатом объявил тендер на турбинное оборудование для АЭС "Пакш-2" в Венгрии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Генподрядчик по проекту строительства с участием России новых энергоблоков №5 и №6 венгерской АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2") АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в группу компаний госкорпорации "Росатом" ASE) заказала за 770 миллионов евро производство и поставку основного и вспомогательного оборудования турбинного зала для будущих атомных блоков, следует из материалов на сайте закупок Росатома.

Турбинный (машинный) зал — часть здания энергоблока АЭС, где размещаются агрегаты, вырабатывающие электроэнергию (турбины и турбогенераторы), со вспомогательным оборудованием.

Отмечается, что стоимость договора на производство и поставку основного и вспомогательного оборудования здания турбины для энергоблоков №5 и №6 — 770,6 миллиона евро. Заявки на конкурс принимаются не позже 6 июля нынешнего года, итоги первого этапа конкурса предстоит подвести не позже 26 июля.

В начале этого года генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в интервью венгерской газете Világgazdaság подчеркнул, что при реализации проекта "Пакш-2" "все закупки будут осуществляться открыто и транспарентно в полном соответствии со стандартами Европейского Союза".

В марте текущего года строительство новых блоков АЭС "Пакш" было официально одобрено Еврокомиссией, а в апреле проект "Пакш-2" получил от Венгерского агентства по атомной энергии окончательную экологическую лицензию и лицензию на площадку АЭС. Получение этих документов свидетельствовало о соответствии проекта требованиям Венгрии и Евросоюза. Сейчас идет работа по получению разрешения для начала строительства новых блоков.

Единственная венгерская АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 километрах от города Пакша. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. АЭС производит более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Венгрии.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков АЭС с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Россия даст Венгрии на проект кредит до 10 миллиардов евро.