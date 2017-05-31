Россия и Замбия подпишут контракты по сооружению Центра ядерной науки

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия и Замбия работают над созданием в Замбии Центра ядерной науки и технологии, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своих переговоров с министром иностранных дел Замбии Гарри Калабой.

"Мы высоко оценили ход реализации межправительственного соглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, которое было подписано в конце 2016 года. Это соглашение предусматривает сооружение Центра ядерной науки и технологии в Замбии. В ближайшее время должны быть подписаны коммерческие контракты, которые позволят приступить к практической работе по сооружению этого важного объекта", — рассказал Лавров.