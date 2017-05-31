Шестой энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети после ремонта

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции (АЭС) подключен к сети после устранения неполадок, сообщил в среду оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".

Запорожская АЭС отключила шестой энергоблок для устранения неполадок 26 мая.

"Тридцать первого мая в 03.15 (совпадает с мск) энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к сети. Ведется набор мощности. В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3,48 тысячи МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", — говорится в сообщении.

По данным "Энергоатома", радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 километра) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине и в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2% до 22%.