Объем контрактов Росатома по урану для АЭС США составляет около $6,5 млрд

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Экспортный портфель крупнейшего экспортера российских товаров и услуг начальной стадии ядерного топливного цикла АО "Техснабэкспорт" (торговая марка Tenex, входит в госкорпорацию "Росатом") насчитывает 25 контрактов на поставку урановой продукции энергетическим компаниям США общей стоимостью примерно 6,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении "Техснабэкспорта".

"Сегодня в экспортном портфеле АО "Техснабэкспорт" 25 контрактов общей стоимостью порядка 6,5 миллиардов долларов США с 19-ю американскими компаниями с горизонтом поставок до 2028 года", — говорится в сообщении. Отмечается, что согласованные до конца 2020 года объемы поставок российской урановой продукции (это 20% от ежегодных реакторных потребностей АЭС США) использованы на 95%, лимиты периода 2011-2016 годов выбраны полностью.

В 2017 году исполнилось 30 лет осуществлению первой поставки — тогда еще из СССР — урановой продукции в США. По контракту на оказание услуг по обогащению урана, заключенному в октябре 1986 года с американской компанией SWUCO Inventory Storage Corporation, "Техснабэкспорт" экспортировал для производства топлива АЭС в CША порядка 70 тысяч единиц работ разделения (ЕРР, условная мера стоимости услуг по обогащению урана).

Из трех десятилетий работы "Техснабэкспорта" в США 20 лет ознаменованы участием в уникальной программе "Мегатонны в мегаватты", отмечается в сообщении.

С 1994 по 2013 годы "Техснабэкспорт" в рамках реализации российско-американского межправительственного соглашения 1993 года об использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия, поставлял в США услуги по обогащению урана, общий объем которых составил порядка 90 миллионов ЕРР. Суммарно за эти годы на американских АЭС с использованием российского НОУ выработано примерно 7 триллионов киловатт-часов электроэнергии. Фактически, каждая десятая лампочка в США горела благодаря российскому урану. РФ получила по этому контракту общего дохода в объеме, эквивалентном 17 миллиардам долларов.

"Американский урановый рынок, независимо, а зачастую и вопреки неблагоприятной внешнеполитической и рыночной конъюнктуре, был и остается важнейшим целевым рынком для АО "Техснабэкспорт", — отмечается в сообщении.