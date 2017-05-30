Объем контрактов Росатома по урану для АЭС США составляет около $6,5 млрд

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Экспортный портфель крупнейшего экспортера российских товаров и услуг начальной стадии ядерного топливного цикла АО "Техснабэкспорт" (торговая марка Tenex, входит в госкорпорацию "Росатом") насчитывает 25 контрактов на поставку урановой продукции энергетическим компаниям США общей стоимостью примерно 6,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении "Техснабэкспорта".
В 2017 году исполнилось 30 лет осуществлению первой поставки — тогда еще из СССР — урановой продукции в США. По контракту на оказание услуг по обогащению урана, заключенному в октябре 1986 года с американской компанией SWUCO Inventory Storage Corporation, "Техснабэкспорт" экспортировал для производства топлива АЭС в CША порядка 70 тысяч единиц работ разделения (ЕРР, условная мера стоимости услуг по обогащению урана).
Из трех десятилетий работы "Техснабэкспорта" в США 20 лет ознаменованы участием в уникальной программе "Мегатонны в мегаватты", отмечается в сообщении.
"Американский урановый рынок, независимо, а зачастую и вопреки неблагоприятной внешнеполитической и рыночной конъюнктуре, был и остается важнейшим целевым рынком для АО "Техснабэкспорт", — отмечается в сообщении.