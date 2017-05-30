Росатом "обновит" научный реактор, необходимый для развития атомной отрасли

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Специалисты госкорпорации "Росатом" в 2019-2020 годах, как ожидается, выполнят проект по модернизации уникального исследовательского ядерного реактора СМ, на котором выполняются работы, результаты которых необходимы для развития атомной отрасли.

В число основных задач атомной энергетики РФ входят продление срока эксплуатации энергоблоков, увеличение экспортного потенциала российских ядерных технологий, ускоренное развитие сопряженных отраслей, в том числе ядерной медицины. Создание новых, устойчивых к действию радиации материалов имеет исключительно важное значение и при разработке инновационных проектов ядерных энергетических установок различного назначения. Рост потребностей и номенклатуры радионуклидной продукции, расширение российского присутствия на мировом рынке радиоизотопов также требует увеличения производительности их наработки.

Для решения этих задач используется реактор СМ, обладающий уникальными характеристиками и работающий в составе АО "Государственный научный центр "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград Ульяновской области, входит в научный дивизион Росатома). На этом реакторе можно создавать условия работы, соответствующие как реакторам на быстрых нейтронах, так и энергетическим реакторам типа ВВЭР и PWR на тепловых нейтронах. Чтобы расширить экспериментальный потенциал реактора, необходимо провести модернизацию его активной зоны.

"Блоком управления инновациями госкорпорации "Росатом" согласована актуализированная концепция и признана готовность проекта "Модернизация активной зоны реактора СМ" к инвестиционной фазе. Подготовительные работы планируется осуществить в течение ближайших двух лет, а работы по модернизации реактора СМ должны быть выполнены с апреля 2019 по февраль 2020 года. Реализация проекта позволит существенно улучшить экспериментальные возможности реактора и продлить срок его эксплуатации по меньшей мере до 2030 года", — отметил заместитель директора — научный руководитель НИИАР Алексей Ижутов, слова которого цитируются в годовом отчете института за 2016 год.

НИИАР — крупнейший российский экспериментальный комплекс атомной энергетики. В составе НИИАР действуют шесть исследовательских реакторов — БОР-60, МИР, СМ, ВК-50, РБТ-6 и РБТ-10/2. В 2015 году на площадке НИИАР началось строительство самого мощного в мире многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, на базе которого будет создан международный центр исследований.

В 2016 году НИИАР получил статус международного центра МАГАТЭ на базе исследовательских реакторов.