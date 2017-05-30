Росатом готовит коммерческие поставки в Японию медицинского молибдена-99

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готовится начать коммерческие поставки в Японию важного для ядерной медицины радиоактивного изотопа молибден-99 (Мо-99), на 2017 год намечена поставка тестовой партии, следует из годового отчета АО "Государственный научный центр "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград Ульяновской области) за 2016 год.
Поставки в Японию из России радиоизотопов для ядерной медицины — одно из перспективных направлений сотрудничества, предусмотренных подписанным в декабре 2016 года российско-японским меморандумом о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.
"По просьбе японской стороны на 2017 год запланирована поставка еще одной тестовой партии, после чего будет возможно начало коммерческих поставок. Необходимая для этого сертификация в Японии специальных контейнеров, используемых институтом для поставки молибдена-99, завершена усилиями компании "Maрубени Ютилити Сервисез". Разрешение на применение этих контейнеров оформлено в декабре 2016 года", — говорится в отчете.
Государственный научный центр НИИАР (входит в научный дивизион Росатома) — крупнейший российский научно-исследовательский экспериментальный комплекс атомной энергетики. В составе НИИАР действуют несколько исследовательских ядерных реакторов.