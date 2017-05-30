Росатом готовит коммерческие поставки в Японию медицинского молибдена-99

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готовится начать коммерческие поставки в Японию важного для ядерной медицины радиоактивного изотопа молибден-99 (Мо-99), на 2017 год намечена поставка тестовой партии, следует из годового отчета АО "Государственный научный центр "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград Ульяновской области) за 2016 год.

Радиоактивные изотопы используются для уточнения диагноза и лечения при целом ряде заболеваний — в онкологии, кардиологии и неврологии. Молибден-99 является основным радиоизотопом, используемым в этих целях. Он распадается до короткоживущего изотопа технеций-99m, с помощью которого в мире проводится порядка 70% диагностических процедур в области онкологии, до 50% — в кардиологии. Мо-99, в силу сложности его производства и сравнительно высокой цены, сегодня широко доступен только в ограниченном числе стран. В НИИАР действует производство молибдена-99, который планируется поставлять в разные страны.

Поставки в Японию из России радиоизотопов для ядерной медицины — одно из перспективных направлений сотрудничества, предусмотренных подписанным в декабре 2016 года российско-японским меморандумом о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Как отмечается в отчете, для развития географии поставок молибдена-99 за рубеж в 2016 году была организована поставка трех тестовых партий препарата в специальных упаковках, что потребовало разработки нестандартной логистической схемы. Результаты сертификации тестовых партий и методы контроля параметров продукта согласуются с конечными пользователями.

"По просьбе японской стороны на 2017 год запланирована поставка еще одной тестовой партии, после чего будет возможно начало коммерческих поставок. Необходимая для этого сертификация в Японии специальных контейнеров, используемых институтом для поставки молибдена-99, завершена усилиями компании "Maрубени Ютилити Сервисез". Разрешение на применение этих контейнеров оформлено в декабре 2016 года", — говорится в отчете.

Государственный научный центр НИИАР (входит в научный дивизион Росатома) — крупнейший российский научно-исследовательский экспериментальный комплекс атомной энергетики. В составе НИИАР действуют несколько исследовательских ядерных реакторов.