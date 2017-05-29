Минобрнауки одобрило результаты проектов Росатома по бериллию

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. АО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" (входит в состав топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ) успешно защитил на комиссиях министерства образования и науки РФ результаты двух высокотехнологических проектов по темам, связанным с производством и применением стратегически важного металла бериллия, сообщила пресс-служба ВНИИНМ.

Бериллий — редкий металл, обладающий совокупностью уникальных физических и механических свойств, подходящих для широкого диапазона применений. Бериллий используется во многих отраслях промышленности. Он необходим в атомной и аэрокосмической отраслях, используется в производстве телекоммуникационного оборудования. В настоящее время потребности России в бериллии удовлетворяются за счет импорта.

Первый проект, защищенный ВНИИНМ в Минобрнауки, направлен на создание производства из бериллия устройств рентгеновской оптики для синхротронных центров, который реализуется институтом в кооперации с Балтийским федеральным университетом имени Канта (БФУ). Источники синхротронного излучения играют роль своего рода "супермикроскопов" для изучения строения материи на уровне атомов. Бериллий считается наилучшим материалом для рентгеновских линз, с помощью которых фокусируется синхротронное излучение.

В результате успешной реализации проекта в 2016 году партия рентгеновских линз была впервые поставлена за рубеж. "Этот факт вместе с качественной отчетностью и совместными публикациями ВНИИНМ и БФУ в международных журналах с высоким рейтингом цитируемости был положительно отмечен комиссией Минобрнауки России", — говорится в сообщении.

Второй проект – разработка технологии получения гидроксида бериллия из природного и техногенного сырья. Задача ВНИИНМ в рамках проекта, курируемого АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" (ВНИИХТ, Москва, входит в научный дивизион Росатома), заключается в создании блоков прямого нагрева твердых и жидких реагентов в технологии получения гидроксида бериллия.

"ВНИИНМ успешно справился с этой проблемой. На следующем этапе на промплощадке института будет создан экспериментальный участок по переработке бериллийсодержащего сырья с получением товарного продукта – гидроксида бериллия", — отметил главный эксперт ВНИИНМ Александр Семенов, слова которого цитируются в сообщении.

Разработанная технология будет реализована при создании отечественного бериллиевого производства в Забайкальском крае, намеченного на ближайшие годы.

ВНИИНМ — ведущий научно-исследовательский институт Росатома по разработке технологий ядерного топливного цикла и по проблемам материаловедения. Институт с конца 1950-х годов принимал активное участие в разработке технологии получения бериллия и изделий из него, накопив в этой области знаний огромный опыт.