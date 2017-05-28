СМИ сообщили об окончании переговоров России и Египта по строительству АЭС

КАИР, 28 мая — РИА Новости. Маргарита Кислова. Переговоры египетской и российской сторон по подготовке и согласованию пакета контрактов на строительство первой в Египте атомной электростанции в районе Эд-Дабаа на Средиземном море полностью завершены, идет египетская законодательная проверка последнего документа, сообщает сайт газеты "Ан-Нада" со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта.

"Переговоры по проекту Эд-Дабаа по всем четырем контрактам с российской стороной завершены… Идет законодательная (египетская – ред.) проверка последнего контракта, касающегося ввода в эксплуатацию и обслуживания станции", — сообщает издание.

По словам источника, полностью согласованы, сверены и парафированы специалистами три контракта из четырех. "Скоро состоится начало реализации проекта, окончательное решение принимает президент Абдель Фаттах ас-Сиси", — приводит издание слова источника в минэнерго Египта.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Объем кредита составит 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году. В настоящее время завершается подготовка к подписанию пакета из четырех коммерческих контрактов на строительство, ввод и последующую эксплуатацию станции, подготовку кадров, поставку и утилизацию ядерного топлива. Контракты должны быть подписаны в торжественной обстановке в ближайшее время.