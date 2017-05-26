Окончательную судьбу уникального реактора в Поволжье определят в этом году

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Концепцию вывода из эксплуатации уникальной ядерной реакторной установки ВК-50, которая более полувека действует в России и на которой были получены многие результаты, необходимые для развития атомной энергетики, планируется подготовить к концу текущего года, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

Рассматривается несколько вариантов использования зданий и сооружений ВК-50, в том числе их техническое перевооружение для монтажа парогазотурбинной установки, которая вырабатывала бы электрическую и тепловую энергию.

Вывод из эксплуатации — завершающий этап жизненного цикла любой реакторной установки.

Реактор-"ветеран"

ВК-50 работает с 1965 года в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (НИИАР, Димитровград, входит в научный дивизион Росатома). ВК-50 представляет собой опытную энергетическую установку с самым мощным в России исследовательским реактором, предназначенную для проведения экспериментов по изучению работы так называемого корпусного кипящего реактора с естественной циркуляцией теплоносителя, а также выработки и выдачи в сеть электрической энергии и тепла для нужд НИИАР и Димитровграда.

Реакторная установка ВК-50 регулярно модернизировалась, чтобы соответствовать современным требованиям безопасности. Проведенные комплексные обследования подтвердили возможность безопасной эксплуатации ВК-50 в течение ближайших десяти лет.

Научный совет НИИАР осенью 2016 года принял решение о начале подготовки к выводу ВК-50 из эксплуатации, ее первый этап официально стартовал в начале нынешнего года. Как отмечало руководство НИИАР, "вывод из эксплуатации — это дело даже не одного десятилетия, это длительный и трудоемкий процесс".

Сейчас НИИАР организовал конкурс на разработку до конца нынешнего года концепции вывода ВК-50 из эксплуатации. Согласно техническому заданию, на основе сравнительного анализа из нескольких вариантов вывода должен быть выбран один вариант, также предстоит оценить его стоимость и наметить основные этапы.

Четыре варианта



При разработке концепции предстоит рассмотреть четыре обязательных варианта вывода ВК-50.

Первый вариант — это немедленный демонтаж всего оборудования установки ВК-50, но без сноса ее зданий и сооружений, которые после приведения их в радиационно-безопасное состояние предполагается использовать в качестве административных и промышленных зданий для размещения персонала, складов, мастерских, вспомогательного производства и т.д.

Второй вариант — отложенный демонтаж ВК-50, предполагающий частичный демонтаж и дезактивацию оборудования. В таком случае предлагается дальнейшее использование здания и сооружений установки с изменением их статуса, например как пункта долговременного хранения радиоактивных отходов.

Третий вариант — отложенная ликвидация ВК-50, при которой проводятся частичный демонтаж и дезактивация оборудования, дезактивация строительных конструкций зданий сооружений. При этом оборудование и системы ВК-50 находятся на длительной консервации для снижения уровня радиационной опасности, статус объекта не изменяется, а в течение 30-50 лет проводится мониторинг его состояния. Ликвидация установки может состояться после длительной выдержки.

Наконец, в соответствии с четвертым вариантом, после демонтажа и дезактивации оборудования и строительных конструкций, проводится техническое перевооружение зданий и сооружений ВК-50 для монтажа парогазотурбинной установки электрической мощностью 30-60 МВт с возможностью выработки электрической, а также тепловой энергии в виде пара и горячей воды, в том числе для собственных нужд НИИАР.