Путин и Орбан обсудили участие "Росатома" в строительстве АЭС "Пакш"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сооружение с участием "Росатома" двух новых блоков на венгерской АЭС "Пакш" и совместные проекты в газовой сфере, в ходе разговора Путин и Орбан также условились о продолжении личных контактов, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора обсуждались актуальные вопросы российско-венгерских отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Президента России в Будапешт 2 февраля 2017 года.

"Особое внимание уделено вопросам сооружения с участием Государственной корпорации "Росатом" двух новых блоков на венгерской атомной электростанции "Пакш", а также совместным проектам в газовой сфере. Условились о продолжении личных контактов", — говорится в сообщении.