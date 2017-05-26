Министры энергетики Турции и Египта приедут в Москву на форум "Атомэкспо"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министры энергетики Турции и Египта Берат Албайрак и Мохаммед Шакер, как ожидается, выступят на пленарной сессии предстоящего в июне в Москве международного форума по атомной энергетике "Атомэкспо-2017", следует из программы форума.
Основным событием предстоящего форума станет пленарная сессия "Атом — основа безуглеродной энергетики будущего", в ходе которой руководители российских и зарубежных ведомств, компаний, международных организаций и ведущие эксперты обсудят энергетику будущего с точки зрения аспектов безопасности, экологии, экономики и устойчивого развития.
С приветственным словом на сессии выступит первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко, возглавлявший российскую атомную отрасль в 2005-2016 годах.
На сессии запланированы выступления генерального директора Росатома Алексея Лихачева, генерального директора Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития Уильяма Мэгвуда, генерального директора Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Агнеты Ризинг, министров энергетики Турции и Египта Берата Албайрака и Мохаммеда Шакера, президента и исполнительного директора корейской Korea Hydro & Nuclear Power (KNHP) Ли Кван Супа, генерального администратора Комиссариата по атомной энергии и альтернативным энергоисточникам Франции Даниеля Верверда.
С участием Росатома планируется построить первые атомные электростанции в Турции (АЭС "Аккую") и Египте (АЭС "Эль-Дабаа").
В 2016 году мероприятия форума "Атомэкспо" посетили более 5 тысяч человек из 55 стран — это рекордное количество в истории форума. Участниками деловой программы стали представители 650 компаний и организаций. Экономический потенциал соглашений и меморандумов, подписанных в рамках "Атомэкспо-2016", оценивается в 10 миллиардов долларов.