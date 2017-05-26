Министры энергетики Турции и Египта приедут в Москву на форум "Атомэкспо"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министры энергетики Турции и Египта Берат Албайрак и Мохаммед Шакер, как ожидается, выступят на пленарной сессии предстоящего в июне в Москве международного форума по атомной энергетике "Атомэкспо-2017", следует из программы форума.

Форум "Атомэкспо", ежегодно проводимый госкорпорацией "Росатом", — крупнейшая международная выставочная и деловая площадка, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды ее дальнейшего развития. Форум "Атомэкспо-2017" пройдет 19-21 июня в Москве в Гостином дворе. Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня"). В этом году главная тема форума — "Атомные технологии — безопасность, экология, стабильность".

Основным событием предстоящего форума станет пленарная сессия "Атом — основа безуглеродной энергетики будущего", в ходе которой руководители российских и зарубежных ведомств, компаний, международных организаций и ведущие эксперты обсудят энергетику будущего с точки зрения аспектов безопасности, экологии, экономики и устойчивого развития.

С приветственным словом на сессии выступит первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко, возглавлявший российскую атомную отрасль в 2005-2016 годах.

На сессии запланированы выступления генерального директора Росатома Алексея Лихачева, генерального директора Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития Уильяма Мэгвуда, генерального директора Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Агнеты Ризинг, министров энергетики Турции и Египта Берата Албайрака и Мохаммеда Шакера, президента и исполнительного директора корейской Korea Hydro & Nuclear Power (KNHP) Ли Кван Супа, генерального администратора Комиссариата по атомной энергии и альтернативным энергоисточникам Франции Даниеля Верверда.

С участием Росатома планируется построить первые атомные электростанции в Турции (АЭС "Аккую") и Египте (АЭС "Эль-Дабаа").

В 2016 году мероприятия форума "Атомэкспо" посетили более 5 тысяч человек из 55 стран — это рекордное количество в истории форума. Участниками деловой программы стали представители 650 компаний и организаций. Экономический потенциал соглашений и меморандумов, подписанных в рамках "Атомэкспо-2016", оценивается в 10 миллиардов долларов.