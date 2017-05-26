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Ядерные технологии
Ядерные технологии

В Китае успешно завершили монтаж купола на реакторе "Хуалун-1" АЭС "Фуцин"

06:2826.05.2017
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© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция. Архивное фотоАтомная электростанция. Архивное фото
© Fotolia / chalabala

ПЕКИН, 26 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Работы по монтажу купола реактора "Хуалун-1" на пятом энергоблоке АЭС "Фуцин" в китайской провинции Фуцзянь успешно завершены, передает агентство Синьхуа.

АЭС в Бельгии. Архивное фото
© AP Photo / Yves Logghe
На бельгийской АЭС остановился реактор
Купол установлен на энергоблоке для защиты от чрезвычайных ситуаций на АЭС. Работы по его установке изначально были запланированы на среду, однако из-за плохих погодных условий подъем купола был перенесен на вечер четверга.

Реактор третьего поколения "Хуалун-1" является первым реактором, который полностью разработан китайскими специалистами. Купол имеет форму полусферы диаметром в 46,8 метров и весит 340 тонн, он состоит из 146 стальных платин, толщина которых всего 6 миллиметров, благодаря чему, несмотря на большой размер, конструкция имеет относительно небольшой вес.

По словам председателя совета директоров Китайской национальной ядерной корпорации (Сhina National Nuclear Corporation, CNNC) Ван Шоуцзюня, успешная установка купола реактора имеет большое значение для дальнейшего развития ядерной индустрии страны, в частности, для перспективного проекта "Хуалун-1": удачное завершение проекта повысит доверие к нему у представителей других стран, в особенности партнеров по инициативе "Один пояс – один путь", с которыми Китай надеется успешно развивать сотрудничество в сфере строительства ядерных объектов.

Первый энергоблок атомной электростанции. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Строительство АЭС "Фуцин" было начато в 2008 году. Все шесть энергоблоков АЭС должны быть достроены в 2018 году. Ранее сообщалось, что это позволит создать 30 тысяч рабочих мест. Первый и второй энергоблоки АЭС "Фуцин" были введены в эксплуатацию в ноябре 2014 года и октябре 2015 года соответственно. Мощность каждого из шести энергоблоков в конечном счете должна составить 1 тысячу МВт. Третий энергоблок впервые подключен к электросети в сентябре прошлого года.

В настоящее время в Китае функционируют 30 энергоблоков общей мощностью 28 ГВт, еще 24 энергоблока находятся на стадии строительства. Ранее глава Китайской национальной ядерной корпорации (Сhina National Nuclear Corporation, CNNC) Сунь Цинь сообщил, что КНР к концу 2016 года начнет строительство первой плавучей АЭС. По его словам, АЭС будет введена в эксплуатацию в 2019 году. На строительство одной такой АЭС требуется около 461 миллиона долларов.

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