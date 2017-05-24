В Еврокомиссии прокомментировали заявления Литвы по белорусской АЭС

ВИЛЬНЮС, 24 мая — РИА Новости. ЕС не может запретить импорт электроэнергии, произведенной на АЭС из стран не входящих в Евросоюз, все запреты на импорт энергии должны быть оценены на основании норм ВТО, заявил зампред Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в интервью изданию Verslo zinios.
В законопроекте указывается, что "небезопасными атомными станциями будут называться АЭС, строящиеся, или действующие в соседних странах, при проектировке или эксплуатации которых не соблюдались требования безопасности, атомной энергетики и защиты окружающей среды, а также были нарушены международные договоренности и конвенции".
Он добавил, что целью ЕК остается то, чтобы строящаяся в Белоруссии АЭС соответствовала высочайшим международным стандартам качества.
Белорусская АЭС возводится при участии РФ рядом с Островцом в 50 километрах от Вильнюса. Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Белоруссия настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.