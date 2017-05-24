В Еврокомиссии прокомментировали заявления Литвы по белорусской АЭС

ВИЛЬНЮС, 24 мая — РИА Новости. ЕС не может запретить импорт электроэнергии, произведенной на АЭС из стран не входящих в Евросоюз, все запреты на импорт энергии должны быть оценены на основании норм ВТО, заявил зампред Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в интервью изданию Verslo zinios.

Ранее министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас завил, что строящаяся БелАЭС и остановленный проект Калининградской АЭС якобы представляют угрозу для Литвы, нарушают конвенцию по атомной энергетике, которая требует обсуждать с соседними странами выбор площадки для строительства. В апреле литовский парламент принял в особо срочном порядке закон об ограничении импорта электроэнергии якобы небезопасных атомных электростанций, в том числе в будущем — со строящейся сейчас БелАЭС.

В законопроекте указывается, что "небезопасными атомными станциями будут называться АЭС, строящиеся, или действующие в соседних странах, при проектировке или эксплуатации которых не соблюдались требования безопасности, атомной энергетики и защиты окружающей среды, а также были нарушены международные договоренности и конвенции".

"Довольно сложно контролировать характер импортируемой электроэнергии, по техническим причинам также. Европейский союз не может запретить импорт ядерной электроэнергии, так как это противоречит принципам внутреннего энергетического рынка. Запрет на импорт ядерной электроэнергии из стран, не входящих в ЕС, должен быть оценен на основании норм ВТО", — сказал Шефчович.

Он добавил, что целью ЕК остается то, чтобы строящаяся в Белоруссии АЭС соответствовала высочайшим международным стандартам качества.

Белорусская АЭС возводится при участии РФ рядом с Островцом в 50 километрах от Вильнюса. Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Белоруссия настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.