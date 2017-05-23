МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. "Росатом" занимается разработкой накопителя электроэнергии — супераккумулятора, сообщил президент компании "Русатом – международная сеть" Александр Мертен на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Росатом" не только развивает возобновляемые источники энергии, работает над этим, то есть, диверсифицирует свой бизнес. Но в том числе мы активно работаем над вопросом хранения электроэнергии… Сегодня мы работаем над созданием такого супераккумулятора. Более того, мы развиваем наши активности в области добычи лития и его переработки, в том числе доведения его до конечного результата, то есть, собственно аккумуляторных батарей", — сообщил Мертен.

По его словам, этим занимается топливная компания "Росатома" — ТВЭЛ и дивизион "Наука и инновации".

"Мы этой темой занимаемся активно, уделяем ей большое внимание, потому что аккумулирование электроэнергии, вырабатываемой, в том числе, атомными станциями — это то, что в будущем может пригодиться. Потому что те же автозаправки для электромобилей… Это промышленные (накопители — ред.). Мы его (проект — ред.) начинали вообще, он у нас назывался проект "Троллейбус", то есть который мог бы большое расстояние не по проводам проехать, а самостоятельно", — уточнил Мертен журналистам.

Создание накопителей электроэнергии, способных работать в промышленном масштабе является одной из ведущих мировых тенденций в отрасли. Оно стало особенно актуально с развитием "зеленой" энергетики, производство энергии которой зависит, например, от того, дует ли ветер и светит ли солнце. Накопители энергии помогут сгладить неравномерность производства электроэнергии. При этом ставится задача удешевить их производство.

В марте 2017 года вице-президент компании Tesla (основателем является бизнесмен-изобретатель Илон Маск) по энергопродуктам Линдон Райв заявил, что компания за 100 дней сможет установить в одном из штатов Австралии систему хранения энергии с помощью аккумуляторных батарей на 100-300 мегаватт-часов.