Египет и Россия вышли на финальную стадию подготовки контракта по АЭС

КАИР, 23 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Египет и РФ вышли на финальную стадию подготовки к подписанию комплексного контракта на строительство первой египетской АЭС эд-Дабаа, завил министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер.
Он опроверг периодически появляющуюся в египетских СМИ информацию, что "некоторые пункты контрактов не соответствуют интересам Египта". "Напротив, никаких пунктов, нарушающих интересы Египта, нет, в особенности в части, касающейся кредита… или отработавшего топлива", — подчеркнул министр.
Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году. В настоящее время завершается подготовка к подписанию пакета из четырех коммерческих контрактов на строительство, ввод и последующую эксплуатацию станции, подготовку кадров, поставку и утилизацию ядерного топлива. Контракты должны быть подписаны в торжественной обстановке в ближайшее время.