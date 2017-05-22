В России испытали оборудование для производства новейшего ядерного топлива

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Предварительные испытания не имеющего мировых аналогов оборудования, необходимого для производства ядерного топлива, которое может использоваться в атомной энергетике будущего, успешно прошли в России, сообщила пресс-служба топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.

Речь идет об оборудовании, с помощью которого планируется производить так называемое смешанное нитридное уран-плутониевое (СНУП) топливо в рамках российского атомного проекта "Прорыв". Оборудование создано в кооперации нескольких российских предприятий, в том числе Росатома.

Проект "Прорыв" направлен на отработку технологий замыкания ядерного топливного цикла на основе реакторов на быстрых нейтронах. По мнению специалистов, практическое использование результатов проекта создаст предпосылки для укрепления лидерства России на мировом рынке ядерных технологий. В рамках "Прорыва" планируется, в частности, создать на площадке предприятия ТВЭЛ АО "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск, Томская область) опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК), в состав которого войдет реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300.

Смешанное нитридное уран-плутониевое топливо для реакторов на быстрых нейтронах обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционным ядерным топливом для АЭС, среди них — высокая степень выгорания в реакторах, большая теплопроводность и совместимость с жидкометаллическим теплоносителем.

Предварительные испытания комплекса карботермического синтеза нитридов урана и плутония, необходимого для выпуска СНУП-топлива реактора БРЕСТ-ОД-300, прошли на производственной площадке ООО "НПО "Группа компаний машиностроения и приборостроения" (Брянск).

"Испытания оборудования прошли успешно. Разработчиками оборудования продемонстрирован высочайший уровень готовности установок к проведению испытаний при полном соответствии требованиям технического задания", — отметил главный специалист проекта "Создание производства плотного топлива" ТВЭЛ Сергей Сайфутдинов, слова которого цитируются в сообщении.

Решением приемочной комиссии оборудование допущено к отправке заказчику – СХК, на площадке которого оно будет смонтировано и пройдет приемочные испытания уже в составе модуля фабрикации/рефабрикации нитридного топлива, который является одной из составных частей ОДЭК.

Ранее сообщалось, что в соответствии с федеральной целевой программой "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года" этот модуль планируется запустить в эксплуатацию в 2020 году.