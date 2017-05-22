Четвертый реактор АЭС "Такахама" дал первое электричество

ТОКИО, 22 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Четвертый реактор АЭС "Такахама" начал вырабатывать первое электричество, сообщил оператор станции Kansai Electric Power.

На прошлой неделе реактор был перезапущен, специалисты подняли аварийные регулирующие кассеты, которые контролируют интенсивность ядерной реакции, а через 13 часов после этого началась стабильная самоподдерживающаяся цепная реакция.

В прошлом году после перезапуска при выработке первого электричества произошел сбой и реактор был остановлен в автоматическом режиме. После этого суд удовлетворил иск жителей префектуры Фукуи, где находится станция, и признал реактор недостаточно безопасным, приостановив процесс перезапуска. Однако весной этого года Высший окружной суд Осаки в Японии отменил это решение, что и дало возможность оператору станции начать процесс по перезапуску реакторов.

Таким образом, четвертый реактор АЭС "Такахама" стал четвертым работающим атомным реактором в Японии после двух реакторов АЭС "Сэндай" в префектуре Кагосима и одного реактора АЭС "Иката" в префектуре Эхимэ, и первым из перезапущенных, на которых используется смесь МОКС из плутония и урана, извлеченных из отработавшего ядерного топлива. Третий реактор АЭС "Такахама" будет перезапущен в июне.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей Японии. В 2011 году после землетрясения, магнитуда которого составила 9,0, гигантская волна высотой 15 метров обрушилась на АЭС в Фукусиме, вызвав крупнейшую атомную аварию после трагедии в Чернобыле. Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу, до сих пор ряд районов вблизи станции непригоден для проживания. Ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.