Первый энергоблок Запорожской АЭС отключился от сети

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости. Первый энергоблок Запорожской атомной электростанции (АЭС) действием автоматики отключен от энергосети, причины выясняются, сообщила в воскресенье пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".

"В 15:09 (время совпадает с мск) энергоблок №1 Запорожской АЭС действием автоматики отключен от энергосети. Причины срабатывания автоматики выясняются", — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2670 МВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне соответствует природному радиационному фону, добавили в пресс-службе.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине и в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2% до 22%.