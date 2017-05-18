Начало строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии запланировано на 2018 год

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Первые работы в рамках строительства с участием РФ энергоблоков №5 и №6 венгерской АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2") могут стартовать в начале 2018 года, сообщила пресс-служба АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" группу компаний ASE).

"Первые работы на венгерской площадке могут начаться в начале 2018 года", — говорится в сообщении.

"Мы начинаем передавать заказчику проектную документацию для лицензирования и готовиться к работам непосредственно на площадке сооружения АЭС "Пакш-2", — отметил вице-президент по зарубежным проектам компании Александр Хазин, слова которого цитируются в сообщении.