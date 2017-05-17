Загрузка имитаторов ядерного топлива начата на новом блоке Ростовской АЭС

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор начата на новом, четвертом, энергоблоке Ростовской АЭС для проверки соответствия характеристик реакторной установки проектным требованиям, это один из ключевых этапов подготовки к пуску блока, который поможет обеспечить полную энергетическую безопасность юга России, включая Крым.

Имитаторы ТВС — точная копия тепловыделяющих сборок, полностью повторяющая их конструкцию, но не содержащая ядерного топлива. Поэтому имитаторы используют вместо штатных ТВС в период пуско-наладочных работ.

"Данный этап имеет важнейшее значение — это не только генеральная репетиция загрузки ядерного топлива в реактор, но и проверка реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности", — говорится в сообщении управления информации и общественных связей Ростовской АЭС.

Загрузка всех 163 ИТВС будет произведена в течение ближайших нескольких суток, отмечается в сообщении.

ИТВС предназначены для моделирования геометрии активной зоны ядерного реактора и получения данных о реакторной установке, которые необходимы для подтверждения безопасности реактора и соответствия его работы требованиям проекта. На данном этапе в реакторной установке достигаются параметры, аналогичные рабочему режиму, и проверяется качество монтажа реактора.

Пуск энергоблока № 4 Ростовской АЭС запланирован на 2017 год.

Ростовская АЭС — филиал электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом". Станция расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторные установки ВВЭР-1000 установленной электрической мощностью 1000 мегаватт. Энергоблок № 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок № 2 — в 2010 году, энергоблок № 3 принят в промышленную эксплуатацию в сентябре 2015 года.