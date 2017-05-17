Росатом начал выгрузку отработавшего ядерного топлива АПЛ в губе Андреева

МУРМАНСК, 17 мая – РИА Новости. Предприятие "РосРАО" приступило к выгрузке первой партии отработавших тепловыделяющих сборок атомных подводных лодок в хранилище в губе Андреева, сообщила пресс-служба предприятия.

"Работы идут согласно регламенту в штатном режиме. За один день удалось выгрузить семь отработавших тепловыделяющих сборок и, таким образом, загрузить один чехол транспортно-упаковочного контейнера", — сообщил директор СЗЦ "СевРАО" — филиала ФГУП "РосРАО" Валерий Еременко.

В компании отмечают, что в 2017 году завершается важнейший этап многостороннего международного проекта по реабилитации одного из радиационно-опасных объектов Северо-Запада России – бывшей береговой технической базы ВМФ в губе Андреева.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и РАО, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года" осуществлялось за счет средств международной технической помощи.

"Выгрузка первой партии ОЯТ является знаковым событием и примером успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем "ядерного наследия" на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки", — отмечается в сообщении. Отправка отработавшего ядерного топлива из губы Андреева для дальнейшей переработки намечена на конец июня 2017 года.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" – специализированная организация, профессионально занимающаяся обращением с радиоактивными отходами (РАО) в масштабах всей страны. Входит в Дивизион "Замыкающая стадия жизненного цикла" Госкорпорации "Росатом".

Предприятие оказывает полный комплекс услуг в области обращения с радиоактивными отходами, включая сбор, транспортирование, переработку, кондиционирование, хранение отходов низкого и среднего уровня активности, а также обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, накопленными в процессе деятельности Военно-морского флота РФ и образующимися при утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными энергетическими установками. Осуществляет радиационный контроль, проводит работы по реабилитации загрязненных территорий.