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Ядерные технологии
Ядерные технологии

В Японии начались работы по перезапуску четвертого реактора АЭС "Такахама"

12:0817.05.2017
(обновлено: 12:09 17.05.2017)
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© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция. Архивное фотоАтомная электростанция. Архивное фото
© Fotolia / chalabala

ТОКИО, 17 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Оператор японской АЭС "Такахама" Kansai Electric Power начал работы по перезапуску четвертого реактора станции.

АЭС Такахама. Архивное фото
© AFP 2017 / Jiji Press
В Японии на второй энергоблок АЭС "Такахама" упал строительный кран
Процесс перезапуска третьего и четвертого реакторов был приостановлен по решению суда в марте прошлого года, постановившего, что они недостаточно безопасны. Однако весной этого года Высший окружной суд Осаки в Японии отменил это решение, что и дало возможность оператору станции начать процесс по перезапуску реакторов.

Специалисты начали извлечение 32 управляющих стрежней, с помощью которых контролируется цепная ядерная реакция. Как ожидается, через несколько часов цепная реакция начнется, а 22 мая энергоблок даст первое электричество. Третий реактор будет перезапущен в начале июня.

Четвертый реактор АЭС "Такахама" является одним из четырех, наряду с двумя реакторами АЭС "Сэндай" в префектуре Кагосима и одним реактором АЭС "Иката" в префектуре Эхимэ, которые работают на смеси МОКС из плутония и урана, извлеченных из отработавшего ядерного топлива.

Второй и третий блоки на АЭС Фукусима. Архивное фото
© РИА Новости / Ксения Нака
Путин пообещал оказать Японии помощь в восстановлении АЭС "Фукусима- 1"
До аварии на АЭС "Фукусима-1" атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей Японии. В 2011 году после землетрясения, магнитуда которого составила 9,0, гигантская волна высотой 15 метров обрушилась на АЭС в Фукусиме, вызвав крупнейшую атомную аварию после трагедии в Чернобыле. Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу, до сих пор ряд районов вблизи станции непригоден для проживания. Ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.

После аварии были остановлены все 48 атомных реакторов на территории страны. Однако затем Япония приняла решение начать перезапуск остановленных станций с условием, что они будут соответствовать новым требованиям безопасности, утвержденным после аварии на АЭС "Фукусима-1". Сейчас разрешение на перезапуск было выдано пяти японским реакторам — двум на АЭС "Сэндай", двум на АЭС "Такахама" и реактору АЭС "Иката", однако затем реакторы АЭС "Такахама" были остановлены по решению суда, признавшего их недостаточно безопасными для населения. Полностью без атомной энергетики японская экономика прожила почти два года — с сентября 2013 года по август 2015-го.

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