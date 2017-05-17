В Японии начались работы по перезапуску четвертого реактора АЭС "Такахама"

ТОКИО, 17 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Оператор японской АЭС "Такахама" Kansai Electric Power начал работы по перезапуску четвертого реактора станции.
Специалисты начали извлечение 32 управляющих стрежней, с помощью которых контролируется цепная ядерная реакция. Как ожидается, через несколько часов цепная реакция начнется, а 22 мая энергоблок даст первое электричество. Третий реактор будет перезапущен в начале июня.
Четвертый реактор АЭС "Такахама" является одним из четырех, наряду с двумя реакторами АЭС "Сэндай" в префектуре Кагосима и одним реактором АЭС "Иката" в префектуре Эхимэ, которые работают на смеси МОКС из плутония и урана, извлеченных из отработавшего ядерного топлива.
После аварии были остановлены все 48 атомных реакторов на территории страны. Однако затем Япония приняла решение начать перезапуск остановленных станций с условием, что они будут соответствовать новым требованиям безопасности, утвержденным после аварии на АЭС "Фукусима-1". Сейчас разрешение на перезапуск было выдано пяти японским реакторам — двум на АЭС "Сэндай", двум на АЭС "Такахама" и реактору АЭС "Иката", однако затем реакторы АЭС "Такахама" были остановлены по решению суда, признавшего их недостаточно безопасными для населения. Полностью без атомной энергетики японская экономика прожила почти два года — с сентября 2013 года по август 2015-го.