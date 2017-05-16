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Ядерные технологии
Ядерные технологии

В Москве отметили столетие легендарного конструктора-атомщика Аркадия Бриша

19:1916.05.2017
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© Фото : ФГУП "ВНИИА"Аркадий Бриш. Архивное фотоАркадий Бриш. Архивное фото
© Фото : ФГУП "ВНИИА"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения легендарного конструктора-атомщика Аркадия Бриша, внесшего неоценимый вклад в создание отечественного ядерного оружия, прошли во вторник в Москве.

Почетный научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н. Л. Духова Аркадий Бриш
© Фото : предоставлено ВНИИА
Аркадий Бриш: если бы мы опоздали, США могли применить ядерное оружие

По мнению специалистов, немногие могут сравниться с Бришем по величине личного вклада в дело укрепления обороноспособности России. При непосредственном участии Аркадия Бриша была создана первая система подрыва ядерных зарядов с внешним импульсным нейтронным источником — образно говоря, той "спичкой", которая "зажигает" цепную реакцию, приводящую к ядерному взрыву.

С участием Бриша разработаны многочисленные ядерные боеприпасы, бортовые приборы автоматики и системы контроля. Многие из его работ были уникальны, не имели мировых аналогов и развились в самостоятельные научные школы и направления. Бриш также активно занимался вопросами повышения безопасности ядерных боеприпасов.

Партизан, конструктор, лауреат

Аркадий Адамович Бриш (1917-2016) родился в Минске. Окончил физический факультет Белорусского государственного университета. В годы Великой Отечественной войны Бриш был разведчиком в партизанском отряде, участвовал во многих боевых операциях. После войны его, перспективного сотрудника Института машиноведения АН СССР, привлекли к разработке первой советской атомной бомбы.

С 1947 по 1955 год Аркадий Бриш работал в КБ-11 (ныне Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров), внося своим трудом существенный вклад в решение атомной проблемы в нашей стране.

С 1955 года Бриш работал в КБ-25 (ныне предприятие госкорпорации "Росатом" "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им.Н.Л.Духова"), занимая должности заместителя главного конструктора, главного конструктора (с 1964 по 1997 годы), почетного научного руководителя ВНИИА.

Труд Аркадия Бриша был высоко оценен Родиной: ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, Государственной премии СССР, премии правительства РФ, среди его наград четыре ордена Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской Революции, орден Отечественной войны II степени, орден Почета, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, многочисленные медали и ведомственные знаки отличия.

Память о легендарном атомщике

Во ВНИИА состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию Аркадия Бриша. На нем был показан документальный фильм, рассказывающий о его жизненном и профессиональном пути. Затем на собрании выступили многие коллеги и ученики прославленного атомщика. Они отметили не только выдающуюся роль Бриша в создании отечественного ядерного щита, но и его замечательные профессиональные и человеческие качества.

"Хочется отметить ряд фундаментальных качеств, которые и сделали Аркадия Адамовича еще при жизни легендой Минсредмаша-Росатома. Это неизменное стремление и способность Бриша познавать новое и делать то, что никто не может сделать, решать нерешаемые задачи, тонкая интуиция, умение Аркадия Адамовича опередить свое время, предотвратить проблему до ее возникновения, его исключительное чувство ответственности за свершенное. Для многих в нашем институте и за его пределами Аркадий Адамович был настоящим учителем, наставником, хранителем мудрости и предметом гордости", — отметил директор ВНИИА Сергей Лопарев.

По его словам, Бриш умел мгновенно располагать к себе самых разных людей в самых разных обстоятельствах, привлекал к себе внимание способностью посмотреть на вещи нетрадиционно, тщательностью проработки деталей, умением вычленить из множества предложений наиболее важные, поддержать их и сформулировать точные, ясные решения.

"Он становился лидером, даже не стремясь им быть. И при этом оставался человеком, лишенным сановного высокомерия, способным на острое слово, дружескую шутку, сопереживание, проявляющим искренний интерес к жизни в самых разных ее проявлениях", — добавил Лопарев.

"Мы должны продолжать то дело, которому посвятил свою жизнь Аркадий Адамович. Это будет лучшая память о нем", — сказал директор ВНИИА.

Также во ВНИИА открылась мемориальная выставка "Аркадий Адамович Бриш: жизнь с весной в сердце. К 100-летию со дня рождения", на которой представлены личные вещи Бриша и фотографии, посвященные его жизни и работе.

Затем состоялось возложение цветов от руководства и коллектива ВНИИА к могиле Аркадия Бриша на Федеральном военном мемориальном кладбище.

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