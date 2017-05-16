В Литве в 2018 году начнет работу комплекс хранения радиоактивных отходов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Строящийся с участием специалистов госкорпорации "Росатом" комплекс по переработке и хранению радиоактивных отходов на Игналинской АЭС (ИАЭС) в Литве планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2018 года, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона Росатома группы компаний ASE.

Работы по созданию высокотехнологичных комплексов обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами на Игналинской АЭС выполняет компания Nukem Technologies GmbH (принадлежащая входящему в группу ASE АО "Атомстройэкспорт"). Ключевыми объектами сотрудничества в рамках вывода из эксплуатации Игналинской АЭС для Nukem Technologies являются комплекс промежуточного хранилища отработавшего ядерного топлива с первого и второго энергоблоков ИАЭС (ПХОЯТ, проект B1) и комплекс по переработке и хранению твердых радиоактивных отходов (КПХТРО, проекты B2,3,4).

Работы по комплексу В1 были закончены в 2016 году, и он сдан в промышленную эксплуатацию после получения разрешения Государственной инспекции по безопасности ядерной энергетики Литвы. Проект осуществлялся консорциумом немецких Nukem Technologies GmbH и GNS GmbH.

На проекте по сооружению комплекса по переработке и хранению твердых радиоактивных отходов в настоящее время закончены основные строительные работы, изготовлено и смонтировано оборудование, проведены пуско-наладочные работы, отмечается в сообщении.

Закончено проведение "холодных испытаний" комплекса, начало "горячих" испытаний запланировано на июнь 2017 года. Эти этапы являются предварительной фазой перед получением лицензии на эксплуатацию. Проект В 2,3,4 реализуется Nukem Technologies самостоятельно. Предполагаемая дата начала эксплуатации КПХТРО — ноябрь 2018 года, говорится в сообщении.

С началом эксплуатации КПХТРО радиоактивные отходы ИАЭС будут извлекаться из имеющихся временных хранилищ и транспортироваться на вновь построенный комплекс по хранению, где должны сортироваться по новой системе классификации с последующей обработкой (измельчение, сжигание, уплотнение). Обработанные отходы будут упакованы в контейнеры и складированы для временного хранения (50 лет) до строительства окончательных могильников.

Проект вывода из эксплуатации ИАЭС, построенной в Литве по советскому проекту с двумя реакторами типа РБМК-1500 МВт, финансируется из средств Международного фонда поддержки снятия с эксплуатации ИАЭС, администрируемых Европейским банком реконструкции и развития.