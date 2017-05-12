В Венгрии считают соглашение по проекту АЭС "Пакш-2" прорывным

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Соглашение по проекту строительства с участием России двух новых энергоблоков атомной электростанции "Пакш" в Венгрии (АЭС "Пакш-2") можно характеризовать как прорывное, все препятствия на пути осуществления этого проекта уже преодолены, считает председатель комитета по иностранным делам Государственного Собрания (парламента) Венгрии Жолт Немет.

Единственная венгерская АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 километрах от города Пакша. Станция построена по советскому проекту, на ней работают четыре блока с реакторами ВВЭР-440. АЭС производит более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Венгрии.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков АЭС с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Россия даст Венгрии на проект кредит до 10 миллиардов евро. Работы по созданию строительно-монтажной базы на месте их сооружения планируется начать осенью.

"Соглашение относительно АЭС "Пакш" можно характеризовать как прорывное. Для нас понятна важность данного соглашения для РФ. И однозначно для Венгрии то, что мы можем в долгосрочной перспективе рассчитывать на атомную энергию, вырабатываемую благодаря сотрудничеству с Россией", — сказал Немет на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым в Москве.

По его словам, по сравнению с предыдущей встречей парламентариев России и Венгрии, "сейчас более благоприятная ситуация, мы находимся уже на том этапе, когда последние препятствия для осуществления этого проекта устранены, ибо дано добро со стороны ЕС на осуществление этого проекта".

"Я думаю, что пакшский проект, АЭС "Пакш" является флагманом наших двусторонних взаимоотношений, который за собой потянет развитие в иных отраслях", — подчеркнул Немет.

Он также добавил, что венгерская сторона рассчитывает на развитие других совместных проектов в сфере водного хозяйства, транспорта и инфраструктуры.

Ранее Еврокомиссия сняла все вопросы относительно проекта расширения АЭС "Пакш". В марте венгерское агентство по атомной энергии Hungarian Atomic Energy Authority (HAEA) одобрило заявление компании MVM Paks II о предоставлении лицензии на площадку для строительства новых энергоблоков на АЭС "Пакш".