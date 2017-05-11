Документы для выпуска на Урале медицинских изотопов разработают в этом году

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Проектную и рабочую документацию, необходимую для реализации на Урале социально важного проекта по производству радиоактивных изотопов и источников ионизирующего излучения на их основе для высокотехнологичного лечения разных типов рака, планируется подготовить в нынешнем году, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

АО "Институт реакторных материалов" (ИРМ, город Заречный Свердловской области, входит в научный дивизион Росатома) выполняет инвестиционный проект по созданию у себя производства источников излучения на основе радиоизотопа иридий-192 (Ir-192) и радиофармацевтического прекурсора ("предшественника" терапевтических препаратов) — трихлорида радиоизотопа лютеция-177 (Lu-177).

Цель проекта — наладить выпуск технологически более сложных соединений, предполагающих высокую добавленную стоимость.

Речь прежде всего идет о трихлориде лютеция-177, который используется на Западе для лечения нейроэндокринных опухолей. Благодаря "адресной" доставке этого радиоизотопа к раковым клеткам возможно уничтожение не только первичной злокачественной опухоли, но и метастазов, что позволяет рассчитывать на успех даже на поздних стадиях заболевания.

Радиоактивный изотоп иридий-192 с высокой удельной активностью используется для так называемой высокодозной брахитерапии — внутритканевой лучевой терапии, современного высокотехнологичного и минимально инвазивного метода лечения рака. Ir-192 также используется для создания линейки источников гамма-излучения, применяемых в промышленной дефектоскопии.

Проект начался в январе 2016 году. Сообщалось, что участок по производству прекурсора Lu-177 планируется пустить на предприятии в 2018 году. Ранее ИРМ выиграл грант Минобрнауки РФ в 170 миллионов рублей, направленный на реализацию проекта. Еще 200 миллионов рублей готов выделить Росатом.

Как следует из материалов на сайте закупок госкорпорации, по заказу ИРМ до сентября нынешнего года должна быть разработана проектная документация, а до ноября – рабочая документация для создания на предприятии производства источников на основе Ir-192, трихлорида Lu-177, а также радиоизотопа йод-125.

Институт реакторных материалов выполняет работы по исследованию материалов для атомной энергетики, а также производит радиоактивные изотопы. На предприятии эксплуатируется исследовательский водо-водяной ядерный реактор бассейнового типа ИВВ-2М номинальной мощностью 15 МВт.