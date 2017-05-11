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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Социально важные лекарства планируют выпускать на заводе Росатома в Москве

18:0711.05.2017
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© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСтенд Госкорпорации Росатом. Архивное фотоСтенд Госкорпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Производство социально значимых лекарственных препаратов планируется организовать в Москве на площадке предприятия "Московский завод полиметаллов" (МЗП, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации "Росатом"), следует из материалов на сайте закупок "Росатома".

РНЦ Курчатовский институт. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Совет по развитию и глобализации "Росатома" в ноябре 2016 года одобрил проект "Создание фармацевтического предприятия по производству лекарственных средств". В рамках проекта предполагается создать на площадке "Росатома" предприятие по выпуску лекарств из сегмента государственных закупок по наиболее социально значимым терапевтическим областям. Как следует из материалов, производство намечено разместить на площадке МЗП.

Отбор препаратов для продуктового портфеля фармацевтического производства будет осуществляться не только на основании анализа маркетингового исследования рынка готовых лекарственных средств, но и с учетом практики изменения списков лекарственных средств, утверждаемых правительством РФ, мнений профильных министерств, регулирующих органов и институтов развития.

Сотрудник во время процесса переработки продуктивных растворов в концентрат природного урана на предприятии ОАО Хиагда в Баунтовском районе Республики Бурятия. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Для производства выбранных препаратов будет осуществляться трансфер и локализация технологий в партнерстве с отечественными и зарубежными фармацевтическими производителями, отмечается в материалах.

По заказу компании "Росатома" "Объединенная инновационная корпорация" консалтинговые услуги по подбору продуктов портфеля, а так же выбору и трансферу технологий производства выполняет АНО "Агентство по технологическому развитию". Выбор технологии производства и подбор лекарственных препаратов портфеля будет сделан с учетом возможности трансфера технологии от отечественных или зарубежных фармацевтических и биотехнологических производителей и особенностей площадки, на которой разместится новое производство.

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