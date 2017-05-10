Вокруг российских АЭС введут зону безопасности для защиты от террористов
12:0810.05.2017
(обновлено: 12:26 10.05.2017)
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Зону безопасности с особым правовым режимом установят на всех российских АЭС, чтобы усилить их антитеррористическую защищенность. Соответствующее распоряжение правительства страны опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, в такие зоны попадают ядерные установки, хранилища радиоактивных отходов, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов всех 10 действующих в РФ атомных электростанций, а также ядерные установки будущей плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов".