Вокруг российских АЭС введут зону безопасности для защиты от террористов

Главный щит управления 4-м энергоблоком с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции (БАЭС) в городе Заречный Свердловской области. Архивное фото

Главный щит управления 4-м энергоблоком с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции (БАЭС) в городе Заречный Свердловской области. Архивное фото

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Зону безопасности с особым правовым режимом установят на всех российских АЭС, чтобы усилить их антитеррористическую защищенность. Соответствующее распоряжение правительства страны опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, в такие зоны попадают ядерные установки, хранилища радиоактивных отходов, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов всех 10 действующих в РФ атомных электростанций, а также ядерные установки будущей плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов".