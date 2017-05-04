Глава ВАО АЭС: форум "Атомэкспо" даст новые идеи для атомной энергетики

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Предстоящий в июне в Москве девятый международный форум "Атомэкспо-2017" важен с точки зрения появления новых идей, которые помогут обеспечить надежность и безопасность технологий атомной энергетики, считает председатель Всемирной ассоциации, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) Жак Регальдо.

Форум "Атомэкспо", ежегодно проводимый госкорпорацией "Росатом", — крупнейшая международная выставочная и деловая площадка, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды ее дальнейшего развития. Форум "Атомэкспо-2017" пройдет 19-21 июня в Москве в Гостином дворе. Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

"Поддержка, которую ВАО АЭС оказывает форуму, является подтверждением нашей приверженности укреплению международного сотрудничества в атомной энергетике для постоянного повышения ее уровня безопасности", — отметил Регальдо в приветствии участникам "Атомэкспо-2017", опубликованном на официальном сайте форума.

Регальдо подчеркнул, что "Атомэкспо" "является наиболее масштабным событием в области атомной энергетики".

"Я обратил внимание, что в этом году одной из тем для обсуждения на форуме "Атомэкспо" являются инновации, и я считаю, что это один из вызовов, с которыми столкнулась сегодня атомная энергетика. По сути, атомная энергетика – это уже зрелая и развитая отрасль, но новые идеи всегда приветствуются для улучшения методов работы и повышения безопасности. Это часть философии ВАО АЭС", — отметил он.

Главная тема "Атомэкспо-2017" – "Атомные технологии — безопасность, экология, стабильность". Основным событием форума станет пленарная сессия "Атом — основа безуглеродной энергетики будущего". Также запланированы четырнадцать круглых столов, на которых, в частности, будут обсуждаться аддитивные технологии, цифровое будущее атомных технологий, стратегия экологической безопасности атомной отрасли.

Деловую программу форума дополнит обширная выставочная экспозиция с участием ведущих российских и зарубежных предприятий атомной промышленности и смежных отраслей.